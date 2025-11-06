OB Rehbein vereidigt
Konstruktives Streiten gehöre dazu, und das wünsche er sich auch. Platz für Polemik, Rassismus oder Haßreden sei jedoch nicht im neuen Rat der Stadt Hagen. Das sagte Oberbürgermeister Dennis Rehbein im Anschluß an seine Vereidigung heute (Donnerstag) in der konstituierenden Ratssitzung. Rehbein nannte die vier größten Herausforderungen für die nächsten Jahre. Cordula Aßmann berichtet.
Veröffentlicht: Donnerstag, 06.11.2025 15:48
Zum einen müsse der Verkehr wieder rollen, zum anderen sollen die Schulgebäude kritisch in den Blick genommen werden. Auch das Thema Sicherheit gehöre dazu - hier solle der städtische Ordnungsdienst deutlich gestärkt werden. Und als viertes großes Thema nannte Rehbein den Sport - sowohl die Förderung des Spitzen- als auch des Breiten- und Schulsports. Zur ersten Ratssitzung nach der Wahl hatten sich auch viele Zuschauer eingefunden, unter ihnen auch Ex-Oberbürgermeister Erik Schulz. Darüber freue er sich besonders, sagte Rehbein, und er lobte die gute Übergabe vom alten zum neuen OB.