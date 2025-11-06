OB Rehbein vereidigt

Zum einen müsse der Verkehr wieder rollen, zum anderen sollen die Schulgebäude kritisch in den Blick genommen werden. Auch das Thema Sicherheit gehöre dazu - hier solle der städtische Ordnungsdienst deutlich gestärkt werden. Und als viertes großes Thema nannte Rehbein den Sport - sowohl die Förderung des Spitzen- als auch des Breiten- und Schulsports. Zur ersten Ratssitzung nach der Wahl hatten sich auch viele Zuschauer eingefunden, unter ihnen auch Ex-Oberbürgermeister Erik Schulz. Darüber freue er sich besonders, sagte Rehbein, und er lobte die gute Übergabe vom alten zum neuen OB.