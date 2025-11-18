Obstbaumallee für Holthausen
Am Rande von Holthausen soll eine Obstbaumallee entstehen. Dafür sorgen verschiedene Akteure. Das Projekt ist ein wichtiger Schritt, um das Wohnumfeld nach den Folgen der Flutkatastrophe und dem Bau einer neuen Anliegerstraße ökologisch aufzuwerten, die Artenvielfalt zu fördern und das Landschaftsbild nachhaltig zu verschönern.
Samstag gibt es dazu eine öffentliche Pflanzaktion, die beginnt um 9 Uhr an der Straße Klippchen in Holthausen. 44 hochstämmige Obstbäume sollen entlang der Straße gepflanzt werden. Wer mitmachen will, sollte Handschule und Spaten mitbringen. Hinter der Aktion stecken die Katastrophenhilfe der Diakonie, der WBH mit dem Forstbereich, die Dorfgemeinschaft, die Bezirksvertretung, die Feuerwehr und das THW.