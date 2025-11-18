Navigation

Obstbaumallee für Holthausen

Veröffentlicht: Dienstag, 18.11.2025 10:50

Am Rande von Holthausen soll eine Obstbaumallee entstehen. Dafür sorgen verschiedene Akteure. Das Projekt ist ein wichtiger Schritt, um das Wohnumfeld nach den Folgen der Flutkatastrophe und dem Bau einer neuen Anliegerstraße ökologisch aufzuwerten, die Artenvielfalt zu fördern und das Landschaftsbild nachhaltig zu verschönern.

© Biologische Station Hagen

Samstag gibt es dazu eine öffentliche Pflanzaktion, die beginnt um 9 Uhr an der Straße Klippchen in Holthausen. 44 hochstämmige Obstbäume sollen entlang der Straße gepflanzt werden. Wer mitmachen will, sollte Handschule und Spaten mitbringen. Hinter der Aktion stecken die Katastrophenhilfe der Diakonie, der WBH mit dem Forstbereich, die Dorfgemeinschaft, die Bezirksvertretung, die Feuerwehr und das THW.  

Weitere Meldungen

Neue Funde in Hagener Blätterhöhle

Lokalnachrichten Bei den Ausgrabungen in und vor der Blätterhöhle in Hohenlimburg Holthausen wurden wieder interessante archäologische Funde gemacht.

Fluthelferfest Holthausen

Lokalnachrichten In Holthausen fand ein Nachbarschaftsfest statt, um an die Opfer der Flut und insbesondere die Fluthelfer zu erinnern.

Bereits mehrere Wölfe im Hagener Stadtgebiet gesichtet

Lokalnachrichten In Hagen wurden in den letzten Tagen immer wieder Wölfe gesichtet. Das bestätigte uns Ralf Blauscheck von der Biologischen Station.

skyline