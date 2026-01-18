Anzeige
Ökumene sucht Gelassenheit
Die beiden großen Kirchen hatten am Wochenende ihren "Ökumenischen Neujahrsempfang". Das Thema: Standortbestimmung und der Umgang mit der schwindenden Mitgliederzahl.

Veröffentlicht: Sonntag, 18.01.2026 16:28

Wie gehen die evangelische und die katholische Kirche damit um, dass sie immer kleiner werden? Zunächst mit der Einsicht, dass vor dem Handeln das Erkennen steht: ""Die ehemaligen Volkskirchen sind nur noch ein kleiner Teil der Gesellschaft" war eine Aussage des Gastredners Stephan Kessler aus Köln. Und der mahnte noch: In Zeiten des Wandels sei das Festhalten am Alten zum Scheitern verurteilt.

Kessler sagte, man müsse eben die Segel anders setzen, wenn der Wind sich ändert. Und: Man brauche Gelassenheit - und einen Fokus auf das Gemeinwohl.

