Oerding: Sarah Connor sagte Ja zu Liebes-Duett

Köln (dpa) - Popsänger Johannes Oerding (44) zeigt sich mit Blick auf Liebe und Romantik mittlerweile als Realist. «Ich habe das Gefühl, wenn ich in einer Beziehung stecke, dann ist das für mich auch ein totales Commitment», sagte er der Deutschen Presse-Agentur. «Dass das Leben manchmal andere Geschichten schreibt, ist auch klar. So realistisch bin ich dann auch.»

Sein neuer Song «Märchen aus Hollywood» - ein Duett mit Kollegin Sarah Connor (45) - ist eine gefühlvolle Ballade über das erste, romantische Date und den Wunsch, dass die Liebe ein Leben lang hält. «Was meine Geschichten und Songs anbelangt, versuche ich schon immer auch, ein Happy End einzubauen. Ich tue mich schwer mit Songs, die kein Happy End haben.»

So reagierte Connor auf die Duett-Anfrage

Oerding («An guten Tagen») und Connor («Vincent») sind schon länger befreundet, «Märchen aus Hollywood» ist der erste gemeinsame Song. Die Anfrage habe er schriftlich geschickt, erklärte der Sänger. «Zurück kam die allerschönste WhatsApp-Nachricht, die ich jemals für so eine Anfrage bekommen habe. Sie sagte: "Puh, das ist ja ein Lied über die große Liebe, wie ein Heiratsantrag. Dabei halte ich doch gar nicht so viel vom Heiraten und der einen großen Liebe. Aber wenn du mich fragst, ob ich den Song mit dir singe, dann sage ich: Ja, ich will."»

Die Ballade ist ein Vorbote für das achte Studioalbum des Musikers vom Niederrhein, der schon lange in Hamburg lebt. «Hotel» erscheint am 27. März.