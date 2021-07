Österreich: Viele Baustellen nach Ende des Ibiza-Ausschusses

Korruption

Wien (dpa) - Eine Hand wäscht die andere. Intensiv wie noch nie hat der Ibiza-Untersuchungsausschuss des österreichischen Parlaments Parteispenden, politische Postenbesetzungen und enge Beziehungen zwischen großen Unternehmen und Regierungsparteien durchleuchtet.

«Der Ruf des Landes ist sicher ramponiert», bilanziert der Politikberater Thomas Hofer zum Ende der Ermittlungen des Ausschusses am Donnerstag. Was mit der Veröffentlichung des Ibiza-Videos vor gut zwei Jahren begann, münde nun in eine beachtliche Image-Delle speziell für Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP). Die im Ausschuss veröffentlichten Chats vom Kanzler-Handy erweckten den Eindruck, dass der 34-Jährige entgegen seines Versprechens eines neuen politischen Stils nicht mit einem System der eher fließenden Grenzen zwischen Wirtschaft und Politik gebrochen habe, so Hofer.

Volkspetition zur Bekämpfung der Korruption

Auch der Vorstoß prominenter österreichischer Juristen für eine Volkspetition zur Bekämpfung der Korruption gilt als klares Zeichen, dass der Ausschuss Schwachstellen im politischen System des Landes offengelegt hat. Es sei nötig, Antikorruptionsgesetze zu modernisieren, die Unabhängigkeit der Justiz zu stärken und Parteispenden zu regulieren, findet Martin Kreutner als Mitinitiator der Volkspetition und ehemaliger Leiter der Internationalen Antikorruptionsakademie. Werde diese Chance nicht genutzt, dann bestehe die Gefahr, «dass irgendwann der Rechtsstaat, die Demokratie und Gewaltenteilung in Frage gestellt werden», sagte er der Deutschen Presse-Agentur.

«Novomatic (Anm.: ein Glücksspielkonzern) zahlt alle», dieser - vom Unternehmen vehement dementierte - Satz von Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache im Ibiza-Video über mögliche Einflussnahme von Konzernen auf die Politik begleitete als Generalverdacht den Ausschuss. Strache hatte in dem Streifen auch darüber gesprochen, wie Medien kontrolliert, Infrastrukturprojekte politisch gesteuert und Parteien verdeckt finanzieren werden könnten.

Urteil soll im August fallen

Im Zuge der vielfältigen Ibiza-Ermittlungen wurde auch das Handy von Strache beschlagnahmt. Die darin gefundenen Nachrichten belegen nach Ansicht der Staatsanwaltschaft, dass der ehemals führende Rechtspopulist Österreichs einem Freund und Klinikbetreiber gegen Parteispenden zu einer Gesetzesänderung verholfen hat. Strache bestreitet das. Im August soll ein Urteil fallen. «Eine Verurteilung wäre schon ein Zeichen, dass nicht mehr alles geht wie bisher in Österreich», so Hofer.

Dabei ist der eigentliche Verlierer der zum Teil erbittert geführten Auseinandersetzungen im Ausschuss nicht die rechte FPÖ, sondern die konservative ÖVP von Kurz. Das sieht auch Kai Jan Krainer so, der sozialdemokratische Fraktionsführer im U-Ausschuss. «Dass das türkise (Anm.: ÖVP-) System einen Staat im Staat bildet, ist die größte Erkenntnis», sagte er der dpa. Kurz und seine Vertrauten hätten an den eigenen ÖVP-Ministern vorbei in deren Ministerien hineinregiert. Außerdem habe sich die ÖVP von Großspendern aus der Wirtschaft abhängig gemacht.

Kanzler Kurz vor Anklage

Kurz steht wegen einer möglichen Falschaussage über eine Postenbesetzung vor dem Gremium inzwischen vor einer möglichen Anklage. Auch Finanzminister Gernot Blümel ist ins Visier der Staatsanwaltschaft geraten. Beide bestreiten die Vorwürfe. Thomas Schmid, ein Vertrauter von Kurz und Blümel, wurde Chef der Staatsholding ÖBAG - und gab den Posten jüngst nach Bekanntwerden von Chats und Details rund um seine Bestellung auf.

Kurz und die ÖVP haben die Arbeitsweise des Ausschusses immer wieder kritisiert. Dort gehe es nicht um Aufklärung, sondern um die Verfolgung politischer Gegner. Es werde «einem jedes Wort im Mund umgedreht und mit Anzeigen nachgearbeitet. Das ist aus meiner Sicht nicht die beste politische Kultur, die hier entstanden ist», sagte der Kanzler dem Portal heute.at.

Der Kanzler hat Federn gelassen. «Das gilt auch auf internationaler Ebene, gerade für seine Rolle im Konzert der europäischen Volksparteien», meint Hofer. Im Land selbst hat Kurz Vertrauen eingebüßt. Im langjährig erhobenen Vertrauens-Index des Instituts OGM und der Nachrichtenagentur APA rutschte er von Platz eins auf Platz vier. «Vor allem die Chat-Affäre hat ihm geschadet», sagt OGM-Chef Wolfgang Bachmayer. Negativ hätten sich auch die herabwürdigenden Äußerungen des Kanzlers zur Kirche und die Angriffe auf die Justiz ausgewirkt, so der Meinungsforscher. «Es war wie ein Blick durch die Schlüssellöcher der Politikertüren.»

Umfragewerte deutlich zurückgegangen

Als Folge liegt die konservative ÖVP in diversen Umfragen nun mit etwa 33 Prozent deutlich unter dem Wahlergebnis von 2019. Die rechte FPÖ hingegen, die im Ausschuss durch Offensive statt Defensive von sich ablenkte, liegt wieder bei rund 18 Prozent. Offiziell endet der Ausschuss am 22. September mit den Abschlussberichten der Fraktionen.

Eine von der Opposition geforderte Fortsetzung des Ausschusses ginge an der Lebenswirklichkeit der Menschen vorbei, meint Bachmayer. «Die Stimmung dreht sich.» Die Frage der Bürger sei inzwischen, ob die Politik sich nicht anderen Themen zuwenden müsste. Die absehbaren Debatten seien die um die Zuwanderung, Mängel bei der Integration, die Energiewende und deren durchaus kostspieligen Folgen sowie nicht zuletzt die Teuerung generell. «Wir werden eine Diskussion bekommen unter dem Motto: Wie auskommen mit dem Einkommen?», so Bachmayer.

© dpa-infocom, dpa:210715-99-387000/5