Österreichs Ski-Star Mayer beendet Karriere

Bormio (dpa) - Der österreichische Ski-Star und dreimalige Olympiasieger Matthias Mayer hat völlig überraschend sein Karriereende verkündet. Der 32-Jährige will sich mit sofortiger Wirkung vom aktiven Rennsport zurückziehen.

«Ich habe die letzten Tage nachgedacht und ich muss sagen, für mich ist es Zeit, dass ich aus dem alpinen Weltcup zurücktrete», sagte Mayer im ORF kurz vor dem Super-G in Bormio. Das Rennen ließ er aus.

Mayers abrupte Rücktrittserklärung sorgte für Aufsehen. «Es hat überhaupt keine Anzeichen gegeben», sagte der Speed-Trainer der Österreicher, Sepp Brunner. Mayer selbst offenbarte, dass er weder Familie noch Trainer eingeweiht hatte. «Ich wollte es schon immer mal machen, spontan einfach aufzuhören. Ich brauche keinen fixen Grund dafür», sagte der Kärntner. Unmittelbar zuvor hatte Mayer noch die Strecke für den Super-G besichtigt.

Mit seinem Olympiasieg im Super-G im Februar im Peking war dem elfmaligen Weltcupsieger Historisches gelungen. Als erster Alpiner gewann er bei drei aufeinanderfolgenden Spielen eine Goldmedaille. Mayer hatte 2014 in Sotschi in der Abfahrt gesiegt, 2018 in Pyeongchang ebenfalls im Super-G.

«Matthias hat unauslöschliche Spuren im Skisport hinterlassen. Seine Fähigkeit, bei Großevents noch einmal ein Schäuferl draufzulegen und im entscheidenden Moment die beste Leistung abrufen zu können, war einmalig», befand ÖSV-Präsidentin Roswitha Stadlober. «Er war auf der Piste ein Ausnahmekönner, aber nicht nur in sportlicher Hinsicht ein Vorbild.»

In diesem Winter war der Österreicher bislang ohne Sieg geblieben, stand aber immerhin zweimal auf dem Podest. «Ich bin heuer gut rein gestartet und bin zufrieden. Aber es reicht einfach. Ich möchte mich recht herzlich bei meinen Sponsoren und beim ÖSV bedanken, alle haben einen super Job gemacht, ich bin gespannt, wie es weitergeht», sagte der Speed-Spezialist.