Grundsätzlich kann man nur dann Polizistin oder Polizist werden, wenn man studiert. Dafür wird entweder das Abitur oder das Fachabitur benötigt. Die NRW-Landesregierung hat allerdings schon vor Längerem erkannt, dass damit interessierte und sehr gute Schülerinnen und Schüler ohne Abitur einfach zu vorschnell von diesem Beruf ausgeschlossen werden. Gleichzeitig braucht NRW offenbar dringend diverse neue Polizeibeamte. So kommt es nun dazu, dass eine "Mittlere Reife" reichen kann um zur Polizei gehen zu können. An den reinen Zahlen ist zu erkennen, dass es ankommt - bisher haben sich 2.500 Interessenten gemeldet.

Das Prinzip der Fachoberschule Polizei

Dieser Schulgang ist der übliche Weg, um über ein Berufskolleg die Fachhochschulreife zu erlangen, also das Fachabitur. Dazu wird der mittlere Schulabschluss benötigt. Die Ausbildung dauert zwei Jahre. Im ersten Jahr wird ein ganzes Jahr lang ein Praktikum bei der Polizei absolviert. Im zweiten Jahr besucht man durchgängig Unterrichtseinheiten und lernt vor allem polizeirelevante Inhalte, also Recht und Staatslehre zum Beispiel. Nach diesen zwei Jahren erhalten alle Absolventen die Fachhochschulreife und bekommen eine Art Zusage, dass an der Polizeihochschule der Bachelor gemacht werden darf, um damit später fertig ausgebildete Polizistin oder Polizist zu sein.

Welche Voraussetzungen es gibt

Was die Voraussetzungen angeht:

Die Mittlere Reife ist Pflicht

Bei einer Polizeibehörde muss sich jede/r um einen Praktikumsplatz beworben und schließlich auch angenommen werden sein

Auch bei den insgesamt 15 teilnehmenden Berufskollegs müssen Bewerberinnen und Bewerber angenommen werden.

Welche Berufskollegs teilnehmen, findet ihr mit einem Klick auf diesen Link.

Autor: José Narciandi