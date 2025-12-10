Ohne Hjulmand: Grimaldo rettet Bayer Remis gegen Newcastle

Leverkusen (dpa) - Ohne Trainer Kasper Hjulmand hat Bayer Leverkusen den ersten Heimspielerfolg in dieser Champions-League-Saison verpasst, aber dank eines späten Treffers von Alejandro Grimaldo ein Unentschieden gerettet. Gegen Newcastle United um die beiden deutschen Nationalspieler Nick Woltemade und Malick Thiaw erkämpfte sich der Fußball-Bundesligist ein 2:2 (1:0), verpasste damit aber den dritten Sieg in Serie in der Königsklasse.

Ein Eigentor von Bruno Guimaraes (13. Minute) brachte die Werkself vor 30.210 Zuschauern im ausverkauften Leverkusener Stadion in Führung. In der zweiten Halbzeit drehten ein verwandelter Elfmeter von Anthony Gordon (51.) und ein Treffer von Joker Lewis Miley (74.) das Spiel zugunsten der Gäste aus der Premier League. In der 88. Minute erzielte dann Grimaldo den verdienten Ausgleich.

Über weite Strecken der ersten Halbzeit sei es ein richtig gutes Spiel von ihnen gewesen, sagte Bayer-Kapitän Robert Andrich beim DAZN. In der zweiten Halbzeit habe man eine schläfrige Phase gehabt und einen unnötigen Elfmeter bekommen sowie eine Flanke nicht gut verteidigt. «Dann stand es auf einmal 2:1. Man hat schon so ab der 65. Minute gemerkt, dass uns die Puste ausgeht. Trotzdem bin ich sehr, sehr froh und es ist schon verdient, dass wir einen Punkt geholt haben», sagte Andrich.

Zwei Spieltage vor Abschluss der Gruppenphase hat die Werkself nun neun Punkte auf dem Konto und kann vor den letzten beiden Partien bei Olympiakos Piräus und gegen Villarreal auf die Play-offs hoffen.

Hjulmand nicht dabei - Eigentor zur Führung

90 Minuten vor Anpfiff hatte Bayer 04 bekanntgegeben, dass Cheftrainer Hjulmand «aus persönlichen Gründen» ausfalle und Co-Trainer Rogier Meijer übernehme. In der Startelf nahm Bayer im Vergleich zur Niederlage in Augsburg drei Änderungen vor: Für Loic Badé, Christian Kofane und den für den Wettbewerb nicht gemeldeten Jonas Hofmann rückten Jarell Quansah, Arthur sowie der zuletzt angeschlagene Grimaldo in die Anfangsformation.

Beim letzten Champions-League-Auftritt des Jahres begann Leverkusen abwartend und überließ den Gästen zunächst den Ball. Nach rund zehn Minuten übernahm die Heimmannschaft aber zunehmend die Kontrolle und sorgte früh für Jubel: Nach einer Ecke von Aleix Garcia an den zweiten Posten stieg der nach zwei Spielen Rot-Sperre zurückgekehrte Kapitän Andrich am höchsten. Sein Kopfball landete von Guimaraes’ Rücken abgefälscht unhaltbar im Tor.

Newcastle wird druckvoller, Bayer mit Chancen

Nach einem Foul an Patrik Schick durch den gebürtigen Düsseldorf Thiaw kurz vor dem Strafraum - bei dem erst der VAR einen Elfmeter einkassierte - hatte die Werkself wenig später die Chance, die Führung auszubauen. «Dass es da keine Rote Karte gibt, kann ich nicht verstehen», sagte Andrich. Doch Freistoßspezialist Grimaldo setzte die Kugel aus rund 16 Metern über das Tor (24.).

Nach einem Eckball von Guimaraes hatte Leverkusen dann Glück: Nach Chaos im Strafraum verfehlte Woltemade knapp den Pfosten (32.). Torhüter Mark Flekken (36.) verhinderte kurz später einen Einschlag, als Garcia den Ball beim Klärungsversuch aufs eigene Tor lenkte.

Elfmeter bringt den Ausgleich, Joker dreht Partie

Kurz nach Wiederanpfiff hatte Lewis Hall (48.) die bisher beste Chance für Newcastle, scheiterte aber aus spitzem Winkel knapp am Pfosten. Dann unterlief Flekken ein Fehler: Er vertändelte den Ball gegen Woltemade und brachte ihn anschließend im Strafraum zu Fall. Den Elfmeter verwandelte Gordon sicher.

Nach dem Ausgleich erhöhte Leverkusen den Druck, doch bei einem Konter der Engländer rettete der Rücken von Flekken nach einem Schuss von Gordon (63.). Eine gefährliche Gelegenheit von Poku auf der Gegenseite fälschte Hall über das Tor (69.) ab. Doch auf der anderen Seite fiel das Tor: Bayer verzweifelte an Gordon, der Joker Miley zentral in Szene setzte, sodass dieser zum 2:1 einköpfte. Doch die Werkself gab nicht auf und drängte auf den Ausgleich, den Grimaldo mit einem Flachschuss erzielte.