«Ohne Pietro kein DSDS» - Finalshow begleitet von Jury-Frage

Köln (dpa) - In der 21. Staffel der RTL-Castingshow «Deutschland sucht den Superstar» (DSDS) siegt ein Kandidat mit einer ungewöhnlich hohen Stimme. Christian Jährig (30) aus Reichertshofen in Bayern sichert sich einen Plattenvertrag und 100.000 Euro. Doch über dem Abend der Live-Show in Köln schwebt die Frage, was aus der Jury-Besetzung wird. Das beantwortet der Privatsender im Finale nicht.

DSDS-Juror Pietro Lombardi war schon Wochen davor Thema Nummer eins - zuletzt durch einen «Bild»-Bericht, dass er aus der Jury ausscheiden könnte. Einen Tag vor dem Live-Finale der Musikcasting-Show machte der Sänger seinen Abschied dann über Instagram bekannt. RTL äußerte sich bislang dazu nicht. In einer Art Dankesrede sagte Lombardi auf Instagram: «DSDS war für mich Familie.» Er habe das mit Herzblut gemacht. «Danke RTL, danke DSDS, danke auch an Dieter - denn ich war stolz, ein Teil davon gewesen zu sein.»

«Was erzählst Du für einen Scheiß?»

Obwohl in der Final-Show betont wurde, dass es um die Finalisten gehe, gab es Zwischentöne rund um die Jury-Frage. Lombardi sagte an einer Stelle vieldeutig: «Leben geht weiter.» Es gab auch eine Unstimmigkeit zwischen Jury-Altmeister Dieter Bohlen und Lombardi, denen eine Freundschaft nachgesagt wird. Während lauter Applaus zu einem Kandidaten-Song ertönte, raunte Bohlen beiläufig, aber doch hörbar Richtung Lombardi, der neben ihm saß: «Was erzählst Du für einen Scheiß?» Davor hatte der 32-Jährige angedeutet, dass sich Bohlen jemanden geholt habe, der mehr Ahnung habe.

«Ohne Pietro kein DSDS»

Eine Gruppe im Publikum stimmte mehrmals spontan in der Final-Show an: «Ohne Pietro kein DSDS.» Lombardi drehte sich um und dankte den Fans mit einem Daumen nach oben. Jury-Mitglied Loredana unterstützte ihn.

«Es ist so schön»

Um den Sieg bei der Castingshow kämpften in der Finalshow neben Jährig drei Kandidaten: Nissim Mizrahi (61) aus Hamburg, Philip Matas (25) aus Heidenheim und Tom Mc Conner (23) aus Duisburg. In der Finalrunde gab es maßgeschneiderte neue Songs. Matas performte das deutschsprachige Lied «Chateau Marmont» mit Schlagerelementen. Für Mizrahi gab es Emotionales mit «You got me». Mc Conner präsentierte den schnellen Act «Sad Songs». Jährig sang das zärtliche Lied «Auf eigenen Beinen». Als er gewann, sagte er: «Es ist so schön.»

Im Verlauf der Show legten sich Bohlen und Loredana früh fest und prophezeiten Jährig den Sieg, nachdem er den Céline-Dion-Titanic-Song «My heart will go on» präsentiert hatte. Vor der Zuschauer-Entscheidung tippte die gesamte Jury auf dessen Sieg.

«Wenn bei Capri»....

In dieser Staffel, die nach Berichten des Branchendienstes dwdl.de schwache TV-Quoten hatte, fiel erstmals die Altersgrenze: Alle ab 16 Jahren durften mitmachen. Legendär wurde in einer der Casting-Folgen der Auftritt des über 90 Jahre alten Günter, der das Lied «Capri Fischer» («Wenn bei Capri die rote Sonne im Meer versinkt....») präsentierte. Der Rentner saß auch im Finale im Publikum.

Bohlen trat zwischendurch in der Finalshow mit seinem früheren 1980er Jahre Disko-Hit «Cheri Cheri Lady» auf, den er mit Thomas Anders als Duo Modern Talking veröffentlicht hatte.

Bushido war da

Rapper Bushido eröffnete mit einem Gastauftritt das Live-Finale. Der 46-Jährige präsentierte einen Ausschnitt aus seinem Song «Für immer jung». Die «Bild»-Zeitung hatte seinen Namen vor Tagen als künftiges Jury-Mitglied ins Spiel gebracht - der Sender äußerte sich bislang aber nicht, ob Bushido in der nächsten Staffel Jury-Mitglied sein wird. Eine dpa-Anfrage beim Management von Bushido blieb unbeantwortet. Änderungen in der DSDS-Jury sind an sich nichts Neues. Immer mal wieder werden Jury-Mitglieder ausgewechselt. Mit Blick auf die kommende Staffel hatte die «Bild» berichtet, dass nur Bohlen gesetzt sei - Lombardi, Egli und Loredana stehen demnach vor einer Ablösung.

Lombardi zuletzt wegen eines privaten Krachs in den Schlagzeilen

Zurück zu Lombardi: Der 32 Jahre alte Popsänger war 2011 selbst als Gewinner der achten Staffel der RTL-Castingshow bekanntgeworden. Erfolg hatte er seitdem unter anderem mit Hits wie «Call My Name», «Senorita» und «Phänomenal». Er saß schon in mehreren Staffeln in der Jury, erstmals 2019.

Lombardi stand kürzlich wegen eines privaten Krachs mit seiner Partnerin Laura Maria Rypa in den Schlagzeilen. Ende Oktober hatten beide Details dazu in einem gemeinsamen «Bild»-Interview preisgegeben. Die Influencerin hatte sich demnach nach dem Streit ins Krankenhaus begeben. Nach eigenen Angaben wurden sie und ihr gemeinsames Baby durchgecheckt - es sei alles in Ordnung gewesen. Über Lombardi sagte Rypa in dem Zeitungsinterview: «Er hat mich nicht geschlagen.» Der Sänger betonte: «Ich bin kein Frauenschläger!»