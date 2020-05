Olaf Scholz plant Milliarden-Schutzschirm für die Kommunen

Berlin (dpa) - Bundesfinanzminister Olaf Scholz will die in der Corona-Krise in Finanzprobleme geratenen Kommunen mit fast 57 Milliarden Euro unterstützen. Das berichten die «Rheinische Post» und die «Westdeutsche Allgemeine Zeitung» (WAZ).

