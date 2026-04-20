Olympia-Bewerbung aus NRW nimmt nächste Hürde

Nach den Bürgerentscheiden werden die Ergebnisse nun vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) ausgewertet – dort zeigt man sich bereits zufrieden mit dem Rückenwind aus NRW. Bis zum 4. Juni muss die Region Köln-Rhein/Ruhr ihre Bewerbung offiziell einreichen.

Am 26. September entscheidet der DOSB, welcher der vier deutschen Kandidaten - neben NRW auch München, Hamburg und Berlin - ins internationale Rennen geschickt wird. Die endgültige Vergabe der Spiele für 2036, 2040 oder 2044 soll voraussichtlich im kommenden Jahr erfolgen.