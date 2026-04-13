Olympia-Entscheidung in NRW: Millionen stimmen über Bewerbung ab

Die Zeit wird knapp: Spätestens bis Sonntag, den 19. April um 16 Uhr, müssen alle Stimmen abgegeben sein. Wer seine Briefwahlunterlagen noch nicht verschickt hat, kann sie direkt bei der eigenen Stadtverwaltung einwerfen. In einigen Städten ist auch die Abgabe im Auszählzentrum möglich.

Gewählt wird in insgesamt 17 Städten. Das Ergebnis dürfte noch am Sonntagabend feststehen.