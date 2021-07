Olympia-Eröffnungsfeier in Tokio mit 206 Teams

Olympische Sommerspiele

In der leeren Arena waren am Freitag nur wenige Ehrengäste zugelassen. Nach der Parade der teilnehmenden Mannschaften soll Japans Kaiser Naruhito die Spiele für eröffnet erklären. Danach ist die Entzündung der olympischen Flamme geplant.

Rund um die Eröffnungsfeier gab es vereinzelte Proteste. Vor dem Rathaus von Tokio hatten sich Dutzende von Menschen umringt von Polizisten versammelt. Auf Bannern stand «Löscht die Olympische Fackel» und «Keine Olympiade» sowie «Globales Verbrechen gegen Japan». Laute Proteste gab es außerdem direkt vor dem Stadion. Diese waren auch während der Eröffnungsfeier in der Arena zu hören, wenn es zwischenzeitlich still war.

Viele Menschen versammelten sich rund um das Stadion zudem friedlich, um in der Nähe der Eröffnung zu sein. Aufgrund der strengen Corona-Beschränkungen waren nur wenige Personen innerhalb der Arena zugelassen. Dass Olympia mit Teilnehmern aus aller Welt trotz steigender Fallzahlen während der Pandemie in der Millionenstadt Tokio stattfindet, wird in Japan teilweise sehr kritisch gesehen.

Die deutsche Mannschaft kommt angeführt von Wasserspringer Patrick Hausding und Beachvolleyballerin Laura Ludwig ins Stadion. Foto: Michael Kappeler/dpa © Michael Kappeler (dpa) Die deutsche Mannschaft kommt angeführt von Wasserspringer Patrick Hausding und Beachvolleyballerin Laura Ludwig ins Stadion. Foto: Michael Kappeler/dpa © Michael Kappeler (dpa)

Knapp 1000 Ehrengäste durften bei der Eröffnungsfeier im Stadion dabei sein. Foto: Michael Kappeler/dpa © Michael Kappeler (dpa) Knapp 1000 Ehrengäste durften bei der Eröffnungsfeier im Stadion dabei sein. Foto: Michael Kappeler/dpa © Michael Kappeler (dpa)

Thomas Bach (l) und der japanische Kaiser Naruhito winken vor Start der Zeremonie. Foto: Michael Kappeler/dpa © Michael Kappeler (dpa) Thomas Bach (l) und der japanische Kaiser Naruhito winken vor Start der Zeremonie. Foto: Michael Kappeler/dpa © Michael Kappeler (dpa)

Die Olympischen Ringe leuchten unter einem bunten Feuerwerk. Foto: Swen Pförtner/dpa © Swen Pförtner (dpa) Die Olympischen Ringe leuchten unter einem bunten Feuerwerk. Foto: Swen Pförtner/dpa © Swen Pförtner (dpa)

Sängerin Misa singt die japanische Nationalhymne. Foto: Sebastian Gollnow/dpa © Sebastian Gollnow (dpa) Sängerin Misa singt die japanische Nationalhymne. Foto: Sebastian Gollnow/dpa © Sebastian Gollnow (dpa)

Tänzer treten während der Show auf. Foto: Swen Pförtner/dpa © Swen Pförtner (dpa) Tänzer treten während der Show auf. Foto: Swen Pförtner/dpa © Swen Pförtner (dpa)

Die Fahnenträger Yusra Mardini und Leichtathlet Tachlowini Gabriyesos führen das IOC-Flüchtlingsteam ins Stadion. Foto: Michael Kappeler/dpa © Michael Kappeler (dpa) Die Fahnenträger Yusra Mardini und Leichtathlet Tachlowini Gabriyesos führen das IOC-Flüchtlingsteam ins Stadion. Foto: Michael Kappeler/dpa © Michael Kappeler (dpa)