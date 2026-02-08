Olympia macht Italo-Schlager wieder populär

Mailand (dpa) - Die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo machen auch italienische Schlager wieder populär, die ein wenig in Vergessenheit geraten waren. Am ersten Tag wurde an vielen Wettkampfstätten von den Zuschauern vor allem «Nel blu, dipinto di blu» mitgesungen, das international besser als «Volare» bekannt ist.

Das Lied aus dem Jahr 1958 - im Original von Domenico Modugno und Johnny Dorelli - war auch Bestandteil der zentralen Eröffnungsfeier im San-Siro-Stadion in Mailand. Allerdings gab es an der Interpretation durch die US-Popdiva Mariah Carey einige Kritik. Auch dass der italienische Text für die Amerikanerin in Lautsprache auf dem Teleprompter lief, sorgte für Spott.

Auch «Azzurro», «Felicità» und «Sarà perché ti amo» häufig zu hören

Bei den Wettkämpfen war des Öfteren auch der Klassiker «Azzurro» von Adriano Celentano zu hören. Bei den Eisschnelllauf-Wettbewerben spielte ihn eine Blasmusik-Band aus den Niederlanden. Bei der Eröffnungsfeier hatten sich die Organisatoren für einen anderen Celentano-Song entschieden, den Titel «Prisencolinensinainciusol», der sich zwar sehr englisch anhört, aber in einer erfundenen Sprache geschrieben ist.

Celentano kommt aus Mailand. Zur Eröffnung der Spiele in seiner Heimatstadt trat der inzwischen 88-Jährige aber nicht in Erscheinung. Am Rande der Wettkämpfe liefen auch oft auch «Felicità» von Al Bano und Romina Power sowie «Sarà perché ti amo» von Ricchi e Poveri vom Band.