Olympia-Zweite Ehlers/Wickler spielen bei EM um Titel

Den Haag (dpa) - Die deutschen Beach-Volleyballer können auf einen zweiten Titel bei den Europameisterschaften in den Niederlanden hoffen. Einen Tag nach dem Finalerfolg durch Svenja Müller und Cinja Tillmann zogen die ebenfalls in Hamburg trainierenden Nils Ehlers und Clemens Wickler ins Endspiel ein.In einem hart umkämpften Spiel setzten sich die Olympia-Zweiten in der Vorschlussrunde in Den Haag gegen die Italiener Samuele Cottava und Paolo Nicolai mit 18:21, 21:17, 16:14 durch. Sie mussten damit erstmals bei dem Turnier einen Satzverlust hinnehmen. Das Finale findet heute um 15.00 Uhr statt, Gegner sind die Letten Martins Plavins und Kristians Fokerots.

Svenja Müller und Cinja Tillmann hatten sich am Samstagabend gegen die Italienerinnen Valentina Gottardi und Marta Menegatti mit 21:17, 21:18 ihren ersten EM-Titel gesichert. Für die 23-jährige Svenja Müller und ihre zehn Jahre ältere Partnerin Cinja Tillmann war es der bislang größte gemeinsame Erfolg neben dem dritten Rang bei der WM 2022. Zugleich ist der Titel ein Trost für das jüngste Achtelfinal-Aus bei den Olympischen Spielen in Paris.