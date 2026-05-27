Oper Salome am Theater gestartet

Salome wird noch bis Mitte Juli gespielt. Diesen Sonntag findet direkt im Anschluss der Vorstellung im Theatercafé die "Stunde der Kritik" statt. Da kann man sich über die Inszenierung austauschen, Lob und Kritik äußern und Fragen stellen. Es sind alle eingeladen, auch diejenigen, die nicht an dem Tag in der Oper waren.