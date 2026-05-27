Oper Salome am Theater gestartet
Diesen Sonntag findet die zweite Vorstellung der Oper Salome im Theater Hagen statt. Die Oper handelt von sexuellem Missbrauch, und von um einem Mädchen, das einen abgeschlagenen Kopf küssen will. Vergangenen Samstag war die Premiere dieser intensiven und bedrückenden Oper, das Publikum war unterschiedlicher Meinung, die meisten waren positiv beeindruckt.
Veröffentlicht: Mittwoch, 27.05.2026 12:36
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Salome wird noch bis Mitte Juli gespielt. Diesen Sonntag findet direkt im Anschluss der Vorstellung im Theatercafé die "Stunde der Kritik" statt. Da kann man sich über die Inszenierung austauschen, Lob und Kritik äußern und Fragen stellen. Es sind alle eingeladen, auch diejenigen, die nicht an dem Tag in der Oper waren.
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