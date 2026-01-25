Opernpremiere im Theater

In der Tat: Das Geschehen auf der Bühne ist schrill und bunt. Es treffen in dieser Inszenierung mehrere Bereiche des Theaters zusammen, die man so nicht in jeder Oper sieht: Neben dem Orchester kommen auch das Ballett und der Chor zum Einsatz.

Es handelt sich um eine komische Oper, die mit ihrer skurrilen Handlung bereits bei ihrer Uraufführung 1745 für Nasenrümpfen gesorgt hat. "Platée" ist eigentlich eine Sumpfnymphe, die Opfer eines grotesken Spiels wird. Mit dieser modernisierten Inszenierung von Anja Kühnhold, wird die Geschichte in die Gegenwart geholt. Für sie ist die Hauptprotagonistin in ihrer Außenseiterrolle vor allem eine Inspiration: