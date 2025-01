Oscar-Nominierungen: «Emilia Pérez» vorne

Los Angeles (dpa) - Der Musical-Thriller «Emilia Pérez», das Drama «Der Brutalist» und das Musical «Wicked» gehen mit den meisten Nominierungen in die diesjährige Oscar-Verleihung - und viele Deutsche haben Chancen. «Emilia Pérez» wurde 13 Mal nominiert, «Der Brutalist» und «Wicked» jeweils 10 Mal.

Auch der Vatikan-Thriller «Konklave» des in Wolfsburg geborenen Regisseurs Edward Berger ist mit acht Nominierungen einer der Spitzenkandidaten. «Konklave» ist einer von zehn Anwärtern in der Topsparte «Bester Film», zudem winken Trophäen für Hauptdarsteller Ralph Fiennes, Nebendarstellerin Isabella Rossellini, Filmmusik (Volker Bertelmann), Kostümdesign (Lisy Christl) sowie für adaptiertes Drehbuch, Bühnenbild und Schnitt. Ebenfalls acht Nominierungen hat die Bob-Dylan-Filmbiografie «Like A Complete Unknown».

«Die Saat des heiligen Feigenbaums» nominiert

Das Drama «Die Saat des heiligen Feigenbaums» des in Hamburg lebenden iranischen Regisseurs Mohammad Rasoulof wurde für Deutschland in der Sparte International Feature Film nominiert. Der heimlich gedrehte Film handelt von den Massenprotesten im Iran nach dem Tod der jungen Kurdin Jina Mahsa Amini im September 2022.

Im Zentrum steht ein Ehepaar mit zwei Töchtern im Teenager-Alter. Der Film wurde hauptsächlich in Deutschland produziert und konnte daher für das Land ins Rennen gehen. Nach Anklagen und Haftandrohung hatte Rasoulof im vergangenen Frühjahr den Iran verlassen.

«September 5», Gerd Nefzer: Weitere deutsche Hoffnungen

Auch der deutsche Film «September 5» über das Olympia-Attentat 1972 in München hat Chancen auf einen Oscar. Regisseur und Autor Tim Fehlbaum, Drehbuchautor Moritz Binder und Co-Autor Alex David sind für das beste Drehbuch nominiert.

Der deutsche Spezialeffekte-Künstler Gerd Nefzer, der bereits zwei Oscars hat, könnte für seine Mitarbeit an «Dune: Part Two» eine weitere Trophäe holen.

In den Schauspiel-Sparten gehören Adrien Brody, Timothée Chalamet, Ralph Fiennes, Kieran Culkin, Edward Norton, Jeremy Strong, Cynthia Erivo, Demi Moore, Ariana Grande, Felicity Jones, Isabella Rossellini und Zoe Saldaña zu den Nominierten.

Feuer verschoben Nominierungen - aber Gala soll stattfinden

Die verheerenden Feuer im Raum Los Angeles hatten zu einem Aufschub der Bekanntgabe der Nominierungen geführt. Ursprünglich sollten die Anwärter für Hollywoods höchsten Preis am 17. Januar verkündet werden. Dieser Termin wurde zweimal vertagt. Das sollte den Akademie-Mitgliedern mehr Zeit zum Abstimmen geben.

An dem geplanten Termin für die 97. Verleihung der Oscars möchte die Film-Akademie festhalten. Die Trophäen-Gala soll am 2. März in Hollywood über die Bühne gehen, moderiert wird die diesmal von Comedian Conan O'Brien.