Flughafen Köln/Bonn

Auch im Jahr 2023 werden wieder zahlreiche Reisegäste am Flughafen Köln/Bonn erwartet. Bei der ersten Reisewelle zu Beginn der bevorstehenden Osterferien rechnet der Flughafen mit rund 470.000 Fluggästen in den zwei Ferienwochen. Das wäre zum Vorjahr eine Steigerung von 8 Prozent.

Der Flughafen Köln/Bonn hat einige Änderungen vorgenommen, um das Reiseerlebnis der Passagiere zu verbessern und organisierte Abläufe zu schaffen. Neu sei beispielsweise das sogenannte Airport Operations Control Center (AOCC), in dem alle zentralen betrieblichen Abläufe am Flughafen zusammengeführt und gesteuert werden. Dadurch würde der Flughafenbetrieb prozessoptimal und effizient kontrolliert. In den Terminals gibt es jetzt Info-Kioske, an denen die Passagiere bei Fragen mit Service-Mitarbeitern per Videocall in Kontakt treten können.

Neu sind außerdem acht Gepäckautomaten, an denen Fluggäste ihr Gepäck komplett eigenständig aufgeben können. Zudem hat sich die Anzahl der Gepäck-Abgabe Stationen auf sechs erhöht. Zum Sommer hin soll dann noch die Anzahl der E-Gates auf vier verdoppelt werden und ein neuer Service namens "CGNGateWay" tritt in Kraft, mit dem man vorab eine feste Uhrzeit für seine Sicherheitskontrolle buchen kann. Für Menschen mit eingeschränkter Mobilität soll es außerdem auch eigene Zugänge geben.

Trotz dieser vielen neuen Maßnahmen gibt der Flughafen Köln/Bonn einige Hinweise für Passagiere, damit man schon von Anfang an entspannter in die Reise gehen kann. Sie empfehlen den Online Check-In. Auch die Mitnahme nur eines Handgepäckstückes wird empfohlen, damit in den Osterferien alle Reisegäste ohne viele Probleme einen reibungslosen Ablauf haben.

Flughafen Dortmund

Besonders beliebte Reiseziele in den vergangenen Osterferien waren am Flughafen Dortmund die Reiseziele Kattowitz, Palma de Mallorca, Bukarest und Belgrad. Auch in den vergangenen Herbstferien zählten Kattowitz und Palma de Mallorca zu den meistangesteuerten Destinantionen, ähnliches könnte auch für Ostern 2023 erwartet werden.

Neues Reiseziel ist zudem dieses Jahr Jerewan (Armenien). In den Osterferien 2022 konnte der Flughafen 117.098 Gäste begrüßen, das war verglichen mit 2021 eine Steigerung um 71 Prozent. In den Herbstferien 2022 nutzten 154.233 Gäste das Flugangebot, es gab also eine erneute Steigerung zu den Osterferien.

Welche die beliebtesten Reiseziele in 2023 sind und wie viele Fluggäste der Flughafen Dortmund in den bevorstehenden Osterferien haben wird, erfahren wir, wenn eine Bilanz gezogen wird. Trotzdem steht laut Flughafen-Mitteilung fest, dass im Jahr 2023 insgesamt mit mehr als 2,6 Millionen Fluggästen gerechnet wird.

Flughafen Düsseldorf

Der größte Flughafen Nordrhein-Westfalens in Düsseldorf rechnet in den Osterferien mit knapp 900.000 Fluggästen. Dabei sind die beliebtesten Ziele dieses Jahr Antalya, Palma de Mallorca Hurghada, Dubai, London und Istanbul. Auch der Flughafen Düsseldorf möchte einiges verbessern, damit Verzögerungen und Wartezeiten vermieden werden können. Dazu zählen unter anderem räumliche Anpassungen, digitale Lösungen und der Einsatz eigener, qualifizierter Zusatzkräfte. Fluggäste sollen schließlich eine möglichst reibungslose Reise verbringen.

Trotzdem wird - wie mittlerweile üblich - empfohlen, genügend Zeit einzuplanen, damit man Check-In, Gepäckaufgabe und Sicherheitskontrolle entspannt durchlaufen kann. Online können Fluggäste unter diesem Link einen Zeitslot für die Sicherheitskontrolle reservieren. Zudem sollte das Handgepäck so klein wie möglich sein und die gängigen Flüssigkeitsregelungen beachtet werden, teilt der Airport mit.

Autorin: Finja Löscher