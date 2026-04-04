Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Osterfeuer: Gemeinschaft, Flammen und Frühlingsgefühle
© Radio Hagen
Teilen:

Osterfeuer: Gemeinschaft, Flammen und Frühlingsgefühle

Lodernde Flammen, fliegende Funken und viele gut gelaunte Menschen: Die Osterfeuer in der Stadt haben auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Besucher angezogen. 

Veröffentlicht: Samstag, 04.04.2026 19:30

Anzeige

Die großen Feuer sorgten nicht nur für Wärme, sondern vor allem für eine besondere Atmosphäre.

Familien, Freunde und Nachbarn nutzten den Abend, um gemeinsam Zeit zu verbringen. Für viele ist das Osterfeuer längst mehr als nur Tradition - es ist ein Treffpunkt, bei dem man bekannte Gesichter wiedersieht und den Frühling willkommen heißt.

Ob mit einer Bratwurst in der Hand oder einfach beim Blick ins Feuer: Im Mittelpunkt steht das Zusammensein. Genau das macht den Reiz dieser alten Tradition aus - schlicht, gesellig und jedes Jahr aufs Neue besonders.


Anzeige
Max SchneevoigtReportage Osterfeuer
download
Anzeige
Anzeige
Anzeige