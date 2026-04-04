Osterfeuer: Gemeinschaft, Flammen und Frühlingsgefühle

Die großen Feuer sorgten nicht nur für Wärme, sondern vor allem für eine besondere Atmosphäre.

Familien, Freunde und Nachbarn nutzten den Abend, um gemeinsam Zeit zu verbringen. Für viele ist das Osterfeuer längst mehr als nur Tradition - es ist ein Treffpunkt, bei dem man bekannte Gesichter wiedersieht und den Frühling willkommen heißt.

Ob mit einer Bratwurst in der Hand oder einfach beim Blick ins Feuer: Im Mittelpunkt steht das Zusammensein. Genau das macht den Reiz dieser alten Tradition aus - schlicht, gesellig und jedes Jahr aufs Neue besonders.



