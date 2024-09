O'zapft is beim Radio Hagen-Oktoberfest

"Dreisam Live" - Bayerische Festzeltstimmung in Hagen

Nach dem riesigen Erfolg im letzten Jahr öffnet das zünftige Radio-Hagen-Oktoberfest am Freitag, den 11. Oktober, und am Samstag, den 12. Oktober 2024 wieder seine Tore in der aufwändig dekorierten Stadthalle Hagen. Auch in diesem Jahr hat sich das Oktoberfest-Team einiges vorgenommen, um seine Gäste zu begeistern. Neben der bayerischen Dekoration mit manch technischer Raffinesse und einer klassischen Gastronomie mit authentischem Bezug zum Münchener Original wird auch die in den vergangenen Jahren immer mit so viel Begeisterung aufgenommene „Hausband“ Dreisam Live wieder aufspielen. Kurz nach dem Münchner Oktoberfest, auf dem „Dreisam Live“ rund um den charismatischen Bandleader Rupi Furtner das Festzelt „Goldener Hahn“ nonstop bespielt haben, geht es mit den erfolgreichsten Wiesenhits aus München bei uns in Hagen direkt weiter.

