Packender Pokalfight: Rüdiger köpft Real Madrid ins Finale

Madrid (dpa) - Antonio Rüdiger hat Real Madrid ins spanische Pokalendspiel geköpft. Der Treffer des deutschen Fußball-Nationalspielers in der Verlängerung zum 4:4 (3:4, 1:1) im Halbfinal-Rückspiel gegen Real Sociedad San Sebastián reichte den Königlichen zum Einzug ins Finale der Copa del Rey. Das Hinspiel hatte das Team von Trainer Carlo Ancelotti mit 1:0 gewonnen.

Ander Barrenetxea erzielte in der 16. Minute die Führung für San Sebastián. Madrids Stürmer Endrick (30.) traf im Estadio Santiago Bernabéu zum 1:1-Ausgleich. Mitte der zweiten Halbzeit wurde es eine packende und verrückte Partie. San Sebastián ging durch ein unglückliches Eigentor von Madrids Abwehrspieler David Alaba (72.) wieder in Führung. Nur acht Minuten später fälschte Österreichs Nationalspieler (80.) einen Schuss von Mikel Oyarzabal erneut ins eigene Tor ab. Nach dem 1:3-Rückstand drehte Real Madrid auf: Jude Bellingham (82.) und Aurelien Tchouameni (86.) stellten wieder auf 3:3. Aber mit einem späten Tor von Oyarzabal (90.+3) retteten sich die Gäste in die Verlängerung.

Rüdiger kommt für unglücklichen Alaba ins Spiel

Zu Beginn der Verlängerung kam dann Rüdiger für den unglücklich agierenden Alaba in die Partie - und avancierte in der 115. Minute mit seinem Kopfballtreffer vor heimischer Kulisse zum Matchwinner.

Gegner im Endspiel des Königspokals ist der Sieger der Partie zwischen Atlético Madrid und dem FC Barcelona. Beide Clubs stehen sich am Mittwochabend (21.30 Uhr/DAZN) gegenüber. Im Hinspiel hatten sich beide Teams 4:4 getrennt.