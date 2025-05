Palästinenser: Viele Tote bei israelischen Angriffen in Gaza

Gaza (dpa) - Im Gaza-Krieg sind palästinensischen Angaben zufolge seit der Nacht wieder Dutzende Menschen bei israelischen Angriffen getötet worden. Die von der Hamas kontrollierte Gesundheitsbehörde meldete 53 Tote.

Laut der palästinensische Nachrichtenagentur Wafa kamen allein bei einem israelischen Luftangriff in einer Kleinstadt nahe Chan Junis im Süden des Gebiets elf Menschen ums Leben. Den Angaben zufolge wurde dabei das Haus einer Familie getroffen. Die meisten der Opfer sollen demnach Minderjährige sein. Bei dem Angriff habe es zudem mehrere teils Schwerverletzte gegeben. Wegen der großen Zerstörung hätten Rettungsteams bislang nicht alle Opfer in Krankenhäuser bringen können.

Ein in sozialen und palästinensischen Medien verbreitetes Video soll Leichen zwischen Trümmern nach dem Angriff zeigen. Die Echtheit der Aufnahmen konnte zunächst nicht unabhängig bestätigt werden. Israels Armee teilte auf Anfrage mit, die Berichte zu prüfen.

Israelische Luftwaffe greift mehr als 75 Ziele an

Soldaten gingen weiterhin gegen «Terrororganisationen im gesamten Gazastreifen» vor, teilte das israelische Militär darüber hinaus mit. Am Donnerstag hätten sie dabei «mehrere Terroristen im gesamten Gazastreifen ausgeschaltet und militärische Einrichtungen, Waffenlager und Scharfschützenposten getroffen», hieß es. Die Luftwaffe habe mehr als 75 Ziele angegriffen, darunter Mitglieder von Terrororganisationen und Raketenabschussrampen.

Die Angaben beider Seiten lassen sich derzeit nicht unabhängig überprüfen.

Auslöser des Gaza-Kriegs war der verheerende Terrorüberfall der Hamas und anderer Terroristen aus dem Gazastreifen am 7. Oktober 2023 in Israel, bei dem rund 1.200 Menschen getötet und mehr als 250 als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt wurden.

Insgesamt kamen laut der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde während des Kriegs mehr als 53.800 Menschen ums Leben. Sie unterscheidet dabei nicht zwischen Zivilisten und Kombattanten.