Papst feiert Messe zum Ostersonntag auf dem Petersplatz

Rom (dpa) - Papst Franziskus feiert auf dem Petersplatz in Rom die große Messe zum Ostersonntag. Zu der Feier werden erneut Zehntausende Gläubige erwartet - bereits am vergangenen Wochenende nahmen nach Angaben der Gendarmerie des Vatikans rund 60.000 Menschen an der Palmsonntagsmesse teil. Am Ostersonntag feiern Christen die Auferstehung Jesu Christi und damit den Sieg des Lebens über den Tod.

Nach der traditionellen Messe am wichtigsten Feiertag der katholischen Kirche wird der Pontifex von der mittleren Loggia aus den Segen «Urbi et Orbi», also der Stadt und dem Erdkreis, spenden. Der Heilige Stuhl kündigte an, anlässlich der Osterfeiertage und «um die Freude über die Auferstehung Jesu Christi» auszudrücken, den Vorplatz des Petersdoms mit rund 35.000 Blumen und Pflanzen aus den Niederlanden zu schmücken und in einen «Blumengarten zu verwandeln».