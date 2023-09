Papst Franziskus für Mongolei-Besuch in Ulan Bator gelandet

Ulan Bator (dpa) - Papst Franziskus ist zum Auftakt seiner Reise in die Mongolei in Ulan Bator angekommen. Der 86-Jährige landete heute in einer Sondermaschine der italienischen Fluggesellschaft Ita in der mongolischen Hauptstadt.

Es ist der erste Besuch eines Papstes in dem flächenmäßig zweitgrößten Binnenstaat der Erde. Franziskus bleibt dort bis Montag. Unter den etwa drei Millionen Einwohnern der Mongolei gibt es nur knapp 1500 Katholiken.

Nach dem Hinflug über Nacht verzichtet der Pontifex am ersten Tag seines Besuchs auf Termine. Morgen kommt er mit der mongolischen Staatsspitze zusammen und führt Gespräche. Anschließend hält er eine öffentliche Ansprache und trifft Geistliche. Ein Höhepunkt ist ein Treffen mit Vertretern anderer Religionen am Sonntag. Daran wird auch der Pfarrer der russisch-orthodoxen Kirche in Ulan Bator teilnehmen.