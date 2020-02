Papst hustet: Offizielle Audienzen abgesagt

«Leichtes Unwohlsein»

Rom (dpa) - Papst Franziskus hat nach einer offensichtlichen Erkältung weitere Termine abgesagt. Nachdem er am Vortag schon wegen «leichtem Unwohlsein» bei einer Veranstaltung in Rom fehlte, wurden am Freitag die offiziellen Audienzen verschoben.

Die Morgenmesse hätte der 83 Jahre alte Pontifex aber wie üblich gehalten und auch die Teilnehmer begrüßt, teilte Vatikansprecher Matteo Bruni mit.

Die Termine an seinem Wohnort in der Casa Santa Marta im Vatikan sollten aber stattfinden. Was genau der Papst hat, gab der Sprecher nicht bekannt. Franziskus hustete und schniefte allerdings bei Feierlichkeiten diese Woche.

In Italien gibt es einen größeren Ausbruch des Coronavirus mit mehr als 650 Infizierten - allerdings im Norden des Landes und nicht in Rom. Dort gab es bisher nur drei Fälle, die alle geheilt wurden. Franziskus ist generell guter Gesundheit, er hat allerdings nur noch einen Lungenflügel und Beschwerden beim Gehen.