Paris: Messerattacke nahe altem «Charlie Hebdo»-Büro

Erinnerungen an den islamistischen Anschlag auf «Charlie Hebdo» 2015 in Paris werden wach. Bei einer Messerattacke in der Nähe des alten Redaktionsbüros des Satiremagazins hat es Verletzte gegeben. Nun übernehmen Anti-Terror Fahnder die Ermittlungen.

© Alain Jocard (dpa)