Parkdruck "ohne Not" erhöht

Der Parkdruck ist in vielen Wohngebieten der Stadt hoch. Viele Anwohner mit vielen Autos, aber begrenzter Parkraum. Wenn der durch Änderungen weiter eingeschränkt wird, stößt das auf Unverständnis. Jimmy Dorosz - Anwohner in der Eckenerstraße auf Emst - hat sich bei uns gemeldet.