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Parkdruck "ohne Not" erhöht
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Parkdruck "ohne Not" erhöht

Der Parkdruck ist in vielen Wohngebieten der Stadt hoch. Viele Anwohner mit vielen Autos, aber begrenzter Parkraum. Wenn der durch Änderungen weiter eingeschränkt wird, stößt das auf Unverständnis. Jimmy Dorosz - Anwohner in der Eckenerstraße auf Emst - hat sich bei uns gemeldet.

Veröffentlicht: Montag, 29.06.2026 10:52

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Er sagt: die Situation wurde ohne Not deutlich verschlechtert.

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Der Anwohner hätte sich mehr Mitsprache gewünscht. Und: dass Möglichkeiten, zusätzlich nutzbaren Parkraum zu schaffen, ungenutzt blieben.

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