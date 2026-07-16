Parlamentarischer Besuch im Blutspendezentrum West

Im Blutspendezentrum West gab es parlamentarischen Besuch. Bundestagsabgeordnete Tijen Ataoglu und Staatssekräter Georg Kippels haben bei einem Rundgang Einblicke in das Blutlabor und die verschiedenen Abläufe von der Spende über die Blutuntersuchung bis zur Verarbeitung und Vorbereitung für die Transfusion erhalten. Was ihn beeindruckt hat und warum der Besuch so wichtig ist, erklärt Georg Kippels.