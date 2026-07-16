Parlamentarischer Besuch im Blutspendezentrum West
Im Blutspendezentrum West gab es parlamentarischen Besuch. Bundestagsabgeordnete Tijen Ataoglu und Staatssekräter Georg Kippels haben bei einem Rundgang Einblicke in das Blutlabor und die verschiedenen Abläufe von der Spende über die Blutuntersuchung bis zur Verarbeitung und Vorbereitung für die Transfusion erhalten. Was ihn beeindruckt hat und warum der Besuch so wichtig ist, erklärt Georg Kippels.
Veröffentlicht: Donnerstag, 16.07.2026 14:09
Von der Vollblutspende zum Arzeimittel - das ist das Motto, nach dem das Blutspendezentrum arbeitet. Nachts werden die Blutkonserven angeliefert und in die Blutkomponenten weiterverarbeitet, die der Patient am Krankenbett letztendlich braucht. Robert Deitenbeck ist ärztlicher Leiter des Zentrums in Hagen und Münster und erklärt, welche Schritte von der Spende bis zur Transfusion erforderlich sind.
Wenn das Labor für die Spende dann grünes Licht gibt, können die fertigen Konserven ausgeliefert werden. Das Blutspendezentrum West versorgt gleich drei Bundesländer: Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und das Saarland. Tijen Ataoglu erklärt, was das für Hagen bedeutet.