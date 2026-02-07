Partyschlager und Klassiker: Die Hits an Karneval

Köln (dpa) - In den Karnevalshochburgen wird in den kommenden Tagen wieder ordentlich geschunkelt, «Helau» und «Alaaf» geschrien und natürlich gesungen. Das macht sich schon jetzt in den deutschen Charts bemerkbar. Welche Stimmungskanonen feuern die DJs über die närrischen Tage eigentlich so ab?

Nach Angaben des Marktforschungsinstituts GfK Entertainment, das die offiziellen Charts ermittelt, haben sich in den vergangenen Jahren vor allem Kölner Karnevalsbands in den gesamtdeutschen Hitlisten platziert: die Höhner («Viva Colonia», «Prinzessin»), Brings («Superjeilezick», «Kölsche Jung»), Paveier («Leev Marie»), Kasalla («Stadt met K», «Pirate»), Cat Ballou («Et jitt kei Wood»), Räuber («Oben Unten») und Querbeat («Nie mehr Fastelovend», «Guten Morgen Barbarossaplatz»). Und ganz neu: die «Karnevalsmaus» von Druckluft, aktuell auf Platz 35 der Singlecharts.

Kölner lieben ihre Stadt - und die Düsseldorfer singen mit

Die Kölner lieben es einfach, ihrer Stadt und Heimat musikalisch zu huldigen. Und das scheint auch in anderen Städten anzukommen - zumindest zum Karneval. So feiert selbst der größte Rivale am Rhein, Düsseldorf, die dortigen Liveauftritte der Kölner Kultband Brings.

Ansonsten sorgen eigene Gruppen wie Alt Schuss («Die Sterne funkele») oder die Swinging Funfares («Düsseldorfer Nächte») für ordentlich Stimmung. Auch die Hochburg Mainz hat eigene Evergreens - etwa «Am Rosenmontag bin ich geboren» und das legendäre «Humba Tätärä».

Diese Partyschlager ertönen auch zu Karneval

Und auch wenn Traditionalisten es nur ungern hören: Partyschlager haben längst den Weg in den Karneval oder Fasching gefunden. Einen ordentlichen Sprung in den Charts haben in der Vor-Karnevalswoche etwa der Ballermann-Ohrwurm «Baby Bell» von Breitner (Platz 27) oder das familientaugliche «Gute Laune» von GroßstadtEngel (Platz 22) gemacht. Und wie schon im vergangenen Jahr wird niemand an den närrischen Tagen dem «Wackelkontakt» von Oimara entfliehen können - aktuell wieder auf Platz 14 der Charts.