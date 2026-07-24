Pauline Krull für Audiopreis nominiert

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Mit ihrem Beitrag „Delir - Was ist das überhaupt“ tritt sie in der Kategorie „Service & Wissen“ gegen zwei weitere Nominierte an. In dem Beitrag geht es um die Früherkennung eines Delirs, besser bekannt als Delirium, und das Delir-Management im evangelischen Krankenhaus Haspe. Mit Kathrin Reinel hat das "Mops" eine extra Fachkraft, die sich ausschließlich um die Delir-Prävention kümmert.
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Mit dem Audiopreis würdigt die Landesanstalt für Medien herausragende journalistische Leistungen der NRW-Audioszene. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden bei einer feierlichen Preisverleihung am 25. September in Köln bekanntgegeben. Wir wünschen Pauline viel Glück und drücken ihr die Daumen.
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