Pauline Krull für Audiopreis nominiert

Mit ihrem Beitrag „Delir - Was ist das überhaupt“ tritt sie in der Kategorie „Service & Wissen“ gegen zwei weitere Nominierte an. In dem Beitrag geht es um die Früherkennung eines Delirs, besser bekannt als Delirium, und das Delir-Management im evangelischen Krankenhaus Haspe. Mit Kathrin Reinel hat das "Mops" eine extra Fachkraft, die sich ausschließlich um die Delir-Prävention kümmert.