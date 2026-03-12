«Peaky Blinders»-Star kommt nach Berlin

Berlin (dpa) - Vor Veröffentlichung des neuen Films «Peaky Blinders: The Immortal Man» werden mehrere Stars in Berlin erwartet. Schauspieler Cillian Murphy («Oppenheimer»), Schauspielerin Rebecca Ferguson («Dune»), Autor Steven Knight und Regisseur Tom Harper stehen auf der Gästeliste für die Deutschlandpremiere, die heute Abend im Kino International geplant ist (ab 18.00 Uhr).

In der Serie spielt Oscar-Preisträger Murphy den Gangster und Bandenanführer Tommy Shelby. Nun bekommt die Geschichte noch einen Film, der ab 20. März beim Streamingdienst Netflix zu sehen ist.

Das neue Kapitel der Peaky Blinders spielt in Birmingham während des Zweiten Weltkriegs. «Das Land befindet sich im Krieg, und ebenso unsere Peaky Blinders», hatte der britische Serienschöpfer Knight mitgeteilt. Es werde ein «explosives Kapitel» in der Geschichte der Straßengang sein.