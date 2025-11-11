Aber nicht nur Pendler, die das Auto benutzen, müssen sich im Jahr 2025 auf Streckensperrungen und Verzögerungen einstellen. Auch Fahrgäste der Deutschen Bahn müssen in diesem Jahr viel extra Zeit einplanen. Das Schienennetz in ganz Deutschland wird momentan von der Deutschen Bahn modernisiert. Bis 2030 sollen insgesamt 40 wichtige Teilstrecken saniert werden. Betroffen davon sind natürlich auch Bahnstrecken in ganz NRW.