Pendler aufgepasst: Bahn- und Autobahnsperrungen in NRW 2025
Auch im Jahr 2025 stehen wieder zahlreiche Autobahn- und Bahnstreckensperrungen an. Für Pendler heißt das: Wartezeiten und Verzögerungen einplanen. Hier haben wir die wichtigsten Infos über Sperrungen.
Veröffentlicht: Dienstag, 11.11.2025 10:15
Nordrhein-Westfalen ist Deutschlands Stauland Nummer 1. 2023 zählte der ADAC in NRW 172.000 Staus mit insgesamt 271.000 Kilometern länge. Bundesweit waren es 859.000 Kilometer Stau. Damit fallen fast ein Drittel aller Staus und Stop-and-Go-Fahrten auf NRW. Diese Zahlen werden vermutlich für das Jahr 2025 nicht anders aussehen. Denn es wird weiter zahlreiche Autobahnsperrungen und Großbaustellen geben.
Diese Autobahnen werden 2025 noch gesperrt (Stand 11. November 2025)
- Für Autofahrer im Ruhrgebiet kommt es im November knüppeldick - ausgerechnet in einem Monat, der ohnehin staulastig ist. Von Freitag, 7. November, um 21 Uhr bis Montag, 17. November, um 5 Uhr wird die A3 zwischen dem Kreuz Oberhausen-West und dem Kreuz Breitscheid in beiden Fahrtrichtungen dicht gemacht. Grund sind Arbeiten am Kreuz Kaiserberg. Hinzu kommt eine Sperrung auf der A40 - von Samstag, 8. November, 9 Uhr, bis Montag, 10. November, 5 Uhr, in Fahrtrichtung Essen von der Anschlussstelle Duisburg-Rheinhausen bis zur Anschlussstelle Duisburg-Häfen.
- Die A45 bei Lüdenscheid bleibt auch in diesem Jahr weiterhin gesperrt. Dort wird eine neue Brücke gebaut. Die Dauer der Sperrung beläuft sich auf fünf Jahre und wird somit auch in den nächsten Jahren bei Autofahrern noch für etliche Probleme und Verzögerungen sorgen.
Aktuelle Infos gibt es beim ADAC
Auch Fahrgäste der deutschen Bahn sind betroffen
Aber nicht nur Pendler, die das Auto benutzen, müssen sich im Jahr 2025 auf Streckensperrungen und Verzögerungen einstellen. Auch Fahrgäste der Deutschen Bahn müssen in diesem Jahr viel extra Zeit einplanen. Das Schienennetz in ganz Deutschland wird momentan von der Deutschen Bahn modernisiert. Bis 2030 sollen insgesamt 40 wichtige Teilstrecken saniert werden. Betroffen davon sind natürlich auch Bahnstrecken in ganz NRW.
Diese Bahnstrecken werden 2025 gesperrt (Stand November 2025)
- Vom 14. bis 24. November wird der Kölner Hauptbahnhof fast vollständig gesperrt. Sowohl für den Fern- als auch Nahverkehr. Der Grund sind Arbeiten für das neue elektronische Stellwerk der Deutschen Bahn. Mit Ausnahme des RE 25 werden sämtliche Regionalzüge um den Hauptbahnhof herumgeführt. Als Alternativen stehen die S-Bahnen sowie die Verkehrsmittel der KVB zur Verfügung.
- Auf der Strecke der S6 wird es bis zum 14. Dezember 2025 zwischen Düsseldorf-Unterrath und Essen HBF nur Busse als Ersatzverkehr geben. Auf der Strecke finden diverse Arbeiten statt, unter anderem muss in Hösel ein Erdrutsch bereinigt werden.
Zudem gibt es regelmäßig Großbaustellen die auch mit Ausfällen und Verzögerungen verbunden sind. Aktuelle Infos dazu gibt es auf dieser Seite der Deutschen Bahn oder beim ADAC.