Perez holt Pole vor Leclerc - Verstappen von Defekt gestoppt

Dschidda (dpa) - Der Mexikaner verwies im entscheidenden Zeitabschnitt der K.o.-Ausscheidung Charles Leclerc im Ferrari auf den zweiten Platz. Der Monegasse muss aber wegen einer Strafe in der Startaufstellung im Rennen an diesem Sonntag (18.00 Uhr/Sky) zehn Plätze zurück.

Auf Rang drei in der Qualifikation fuhr der zweimalige Weltmeister Fernando Alonso aus Spanien im Aston Martin. Der 41-Jährige wird aber in die erste Startreihe vorrücken. Nico Hülkenberg war im Haas im zweiten Durchgang ausgeschieden als Elfter.

Verstappen konnte in den Kampf der besten Zehn in der K.o.-Ausscheidung auch nicht mehr eingreifen. Der zweimalige Weltmeister, Titelverteidiger und Vorjahressieger musste seinen Red Bull im zweiten Zeitabschnitt in der Box mit einem Defekt abstellen. Zu dem Zeitpunkt wurde Verstappen auf Rang 15 geführt.

Für Teamkollege Perez ist es die zweite Pole seiner Karriere. Die erste hatte er vor einem Jahr ebenfalls aus dem superschnellen Stadtkurs in Dschidda geholt.