Pet Shop Boys: Konzert für Kreml-Gegner Nawalny abgesagt

Berlin (dpa) - Das Gedenkkonzert für den im Straflager gestorbenen Kremlkritiker Alexej Nawalny am 28. Juni in Berlin ist abgesagt. Das teilte die britische Band Pet Shop Boys, die auftreten sollte, in ihren Internetkanälen mit. Sie hätten diese «enttäuschende Nachricht vom Team Nawalny» erhalten. Nawalnys Team sprach von Gründen, die es nicht beeinflussen könne. Details gab es nicht.

Der Veranstaltungsort Uber Eats Music Hall in Berlin-Friedrichshain bestätigte die Absage auf Anfrage. Bei der Veranstaltung sollten auch russische Künstlerinnen und Künstler zu Wort kommen. Zudem war unter anderem ein Live-Gespräch mit der Witwe Julia Nawalnaja geplant.

Die Pet Shop Boys veröffentlichten eine Nachricht der Veranstalter, in der es hieß, wegen bestimmter, nicht konkret genannter Umstände müssten sie das Gedenken stornieren. Die geplante Verleihung des ersten Alexej-Nawalny-Preises finde zu einem späteren Zeitpunkt statt. Eintrittskarten und Reisekosten würden erstattet.

Spekulationen um Gründe für die Absage

In russischen Medien gab es zahlreiche Spekulationen um die Gründe für die Absage. Die prominente Menschenrechtlerin Olga Romanowa sagte in der Youtube-Sendung «The Breakfast Show» des im Exil lebenden Journalisten Alexander Pljuschew, dass es wohl Sicherheitsgründe gebe. Der Druck auf die russische Opposition habe sich zuletzt im europäischen Ausland erhöht, sagte sie. Sie wollte demnach selbst zu dem Konzert in Berlin, bedauere nun, dass es nicht zustande komme.

Der russischsprachige Telegram-Kanal Sota mutmaßte hingegen, dass die Resonanz auf das Konzert zu gering gewesen sei und die Veranstalter sich für die Absage entschieden hätten, um den materiellen Schaden in Grenzen zu halten. Die Tickets seien zuletzt mit 70 Prozent Rabatt angeboten worden, hieß es. Julia Nawalnaja habe zwar erklärt, nach dem Tod Alexejs die Opposition führen zu wollen, die Konzertabsage stehe aber im Widerspruch dazu. Die russische Opposition im Exil ist zutiefst zerstritten.

Nawalny starb am 16. Februar 2024 in einem russischen Straflager. Die Pet Shop Boys erinnerten kürzlich mit einem Song an ihn. Unter dem Titel «Hymn (In memoriam Alexei Navalny)» veröffentlichte das britische Popduo drei Versionen des Lieds, darunter einen «Dance Mix», in dem Auszüge aus Nawalnys Gefängnisbriefen und seiner Autobiografie «Patriot» zitiert werden.