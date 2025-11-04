PFAS im Wasser: Die "Ewigkeitschemikalien" sind überall - und nicht ungefährlich

Genau hier liegt das Gesundheitsrisiko: Einige PFAS-Varianten stehen im Verdacht, Krebs auszulösen oder Leber- und Nierenschäden zu verursachen. Ein großes gesundheitliches Fragezeichen, das die EU ernst nimmt.

Die EU-Kommission und das EU-Parlament arbeiten bereits an einer Regulierung und teilweise einem Verbot dieser Chemikalien – ein kniffliges Unterfangen allerdings. Denn wer PFAS verbietet, muss auch Alternativen schaffen: Wie sollen dann Feuerlöschmittel funktionieren? Wie lässt sich Outdoor-Ausrüstung wasser- und schmutzabweisend machen?

Die Lage ist kompliziert: Nicht alle PFAS-Varianten sind gleich gefährlich, und ein einfaches Verbot würde ganze Industrien lahmlegen.

Autor: José Narciandi