Pfingsten - Live & Unplugged: Das Festival- und Konzertwochenende

Am Pfingstsonntag und -montag (31. Mai und 1. Juni) bringen wir euch die absoluten Musikstars in eure eigenen vier Wände. "Pfingsten - Live & Unplugged" heißt unser Motto in unserem Programm. Von 9 bis 18 Uhr haben wir unter anderem Coldplay live aus Buenos Aires, Herbert Grönemeyer live aus Bochum oder James Blunt unplugged aus unserem Studio: Freut euch auf tolle Live-Konzerte und Aufnahmen von Mega-Größen der Musikwelt.

Das ist aber noch lange nicht alles. Denn wir haben uns gedacht, dass wir für euch am Pfingstwochenende ein Festival veranstalten. Wie das geht? Wir verwandeln sieben unserer bekanntesten Webchannels ab Pfingstsonntag in ein digitales Festival. Künstler verschiedener Musikgenres und Jahrzehnte treten auf den Webchannels jeweils für rund eine Stunde auf - mit ihren besten und bekanntesten Songs.

Wie es sich für ein Festival gehört, gibt es natürlich für euch im Vorfeld schon eine Übersicht der Timetables für die sieben "Bühnen" - also den Webchannels. So könnt ihr euch ganz individuell euer Programm zusammenstellen. Ihr könnt also zum Beispiel am Sonntag ab 18 Uhr zu Phil Collins zur 80er-Bühne gehen, später dann rüber zu Pink zur 2000er-Bühne wechseln und mit Topic den Abend auf der Dance-Bühne ausklingen lassen.

Auf das Plakat klicken um zu den "Bühnen" zu kommen

Schon am Samstag: Live-DJ-Set von Felix Jaehn

Als wäre das noch nicht genug, haben wir für Samstagabend (30. Mai) noch ein weiteres besonderes Special im Radio-Programm. Wir haben ein Live-DJ-Set von Felix Jaehn aus dem Autokino Bonn für euch, das wir um 22 Uhr im Radio ausstrahlen werden. Eins ist sicher: Mitfeiern lohnt sich - "Pfingsten - Live & Unplugged" nur bei uns.