© Marienhof Hagen
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Pflanzfest am AllerWeltHaus
Pflanzfest am AllerWeltHaus
Die Bienchen und Blümchen treffen sich nach den Osterferien (24. April) am AllerWeltHaus. Dafür sorgt ein großes Pflanzenfestival. Es gibt ein vielfältiges Programm zum Thema Pflanzen, Artenvielfalt und naturnahes Gärtnern. Außerdem gibt es viel Raum zum Pflanzentausch.
Veröffentlicht: Dienstag, 24.03.2026 09:23
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Profis zu Themen wie naturnahes Gärtnern, zur Hitzebekämpfung und aus dem Umweltamt stehen den BesucherInnen mit Rat und Tat zur Seite. Alle, die noch Saatgut, Ableger oder Stecklinge übrig haben, sind eingeladen, ihre Schätze zu tauschen. Mit am Start sind der BUND, der Marienhof, der CVJM und das Allerwelthaus.
Termin für das Pflanzenfestival ist am Freitag, dem 24. April von 14 bis 18 Uhr am AllerWeltHaus.
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