Pflanzfest am AllerWeltHaus

Profis zu Themen wie naturnahes Gärtnern, zur Hitzebekämpfung und aus dem Umweltamt stehen den BesucherInnen mit Rat und Tat zur Seite. Alle, die noch Saatgut, Ableger oder Stecklinge übrig haben, sind eingeladen, ihre Schätze zu tauschen. Mit am Start sind der BUND, der Marienhof, der CVJM und das Allerwelthaus.

Termin für das Pflanzenfestival ist am Freitag, dem 24. April von 14 bis 18 Uhr am AllerWeltHaus.