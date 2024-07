Pforzheimer Rathauschef als «Undercover Boss» unterwegs

Pforzheim (dpa) - Blondiertes Haar, falsche Zähne und Schnauzbart - so verkleidet mischt sich Pforzheims Oberbürgermeister Peter Boch (CDU) für eine besondere Ausgabe der RTL-Sendung «Undercover Boss» unter die Bürger seiner Stadt und hört ihren Problemen und Sorgen zu. Dabei gibt sich Boch als TV-Kandidat Timo aus, der an der frei erfundenen Sendung «Die Stadtentdecker – Pforzheim hautnah» teilnimmt. Ausgestrahlt wird die Sendung als «Undercover Boss Spezial» - denn erstmals stellt sich in diesem Format nach RTL-Angaben ein gewählter Politiker diesem Experiment. Sendetermin ist der 15. Juli um 20.15 Uhr.

Arbeit bei Feuerwehr und Kinderhort

Boch trifft dabei auf viele Menschen, die täglich im Dienst der Stadt unterwegs sind, spricht vor Ort mit Bürgerinnen und Bürgern, schaut sich Projekte an und hilft hier und da auch tatkräftig mit. Er ist in einem Kinderhort bei Mittagessen und Hausaufgabenbetreuung dabei und beim Rettungsdienst des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB). Er kommt mit den Mitgliedern der Berufsfeuerwehr ins Gespräch und lernt ihren Alltag kennen. Er schnuppert bei den technischen Diensten der Stadt hinein, repariert Spielplatzgeräte und durchwühlt bei den «Waste Watchers», einer Art Pforzheimer Müll-Polizei, wild abgelegte Mülltüten.

Viele Erkenntnisse gewonnen

«Ich selbst habe aus dem Undercover-Einsatz extrem viel für meine Arbeit mitnehmen können», sagt der 44-Jährige. Viele Sorgen seien ihm begegnet. Städtische Bedienstete wie auch betroffene Bürgerinnen und Bürger hätten ihm etwa von Vandalismus auf Spielplätzen und von illegal entsorgtem Müll berichtet. Außerdem sei ihm erzählt worden, was in der Stadt geschehen müsse, damit sich die Menschen sicher fühlten. In Warnweste und Funktionskleidung hatte Boch einiges auf sich genommen, war im Affenzahn auf sehr hohe Leitern geklettert und in Einsatzwagen mitgefahren - und hätte sich auch gerne noch länger undercover in der Stadt umgeschaut.

Wurde der Rathauschef während der Dreharbeiten erkannt?

Eigentlich ist Boch in Pforzheim ziemlich bekannt - nicht alle fallen auf Bochs Verkleidung herein. Oder sie finden zumindest, dass er dem OB verdammt ähnlich sieht. Seiner Arbeit als vermeintlicher TV-Kandidat Timo tut das in den Tagen seiner Einsätze keinen Abbruch. Apropos Verkleidung: Seine extra für die Undercover-Folge angefertigte Zahnschiene hat Boch noch, wie er kürzlich auf Instagram schrieb.