Phishing: Betrüger geben sich als EU-Betrugsbekämpfer aus

Ist es besonders dreist, eigensinniger Humor oder alles zusammen? Derzeit geben sich Betrüger als EU-Betrugsbekämpfungsbehörde aus, um an sensible Daten zu kommen. Fallen Sie nicht darauf herein.

© Zacharie Scheurer/dpa-tmn