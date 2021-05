Phishing-Mails zu Corona-Hilfsgeldern kursieren

Hilfsgelder brauchen in der Pandemie etwa viele Selbstständige dringend. Doch egal, wie groß die Not ist: Kommt ein vermeintlicher Antrag einfach so per Mail, ist das keine Hilfe, sondern Phishing.

© Andrea Warnecke (dpa)