Phoenix Hagen gewinnt das Testspiel gegen Leverkusen
Veröffentlicht: Freitag, 05.09.2025 07:55
Phoenix Hagen hat das Testspiel gegen Leverkusen klar gewonnen. Gut drei Wochen vor dem Start der zweiten Basketball-Bundesliga gab es einen 91 zu 75-Erfolg. Phoenix-Trainer Chris Harris freute sich nicht nur über die Teamleistung sondern auch über das Publikum beim spiel im Hasper Ufo.
© Phoenix Hagen
Die neue Saison der zweiten Basketball-Bundesliga beginnt für Phoenix am 27. September mit einem Heimspiel gegen Köln. Vorher ist Rostock im BBL-Pokal zu Gast in der Ischelandhalle.