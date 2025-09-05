Phoenix Hagen gewinnt das Testspiel gegen Leverkusen

Phoenix Hagen hat das Testspiel gegen Leverkusen klar gewonnen. Gut drei Wochen vor dem Start der zweiten Basketball-Bundesliga gab es einen 91 zu 75-Erfolg. Phoenix-Trainer Chris Harris freute sich nicht nur über die Teamleistung sondern auch über das Publikum beim spiel im Hasper Ufo.





© Phoenix Hagen