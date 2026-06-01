Martin Schmidt (Geschäftsführer Phoenix Hagen)
Phoenix Hagen: Interview mit Martin Schmidt
Phoenix Hagen hat sich durch einen 85:65-Erfolg gegen die Eisbären Bremerhaven am Samstag in der ausverkauften Ischelandhalle die Rückkehr in die Basketball-Bundesliga erkämpft. Wir haben mit Geschäftsführer Martin Schmidt gesprochen.
Veröffentlicht: Montag, 01.06.2026 10:26
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Die Saison ist noch nicht ganz durch, doch eins steht schon fest: Phoenix Hagen ist zurück in der Basketball-Bundesliga! Das wurde schon am Samstag ordentlich gefeiert.
Wie Geschäftsführer Martin Schmidt den Erfolg knapp zwei Tage später verarbeitet hat und was in den nächsten Tagen und Wochen bei Phoenix so passieren wird, hat er heute Morgen Frank Valentin heute im Interview verraten.
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