Phoenix Hagen: Interview mit Martin Schmidt

Die Saison ist noch nicht ganz durch, doch eins steht schon fest: Phoenix Hagen ist zurück in der Basketball-Bundesliga! Das wurde schon am Samstag ordentlich gefeiert.

Wie Geschäftsführer Martin Schmidt den Erfolg knapp zwei Tage später verarbeitet hat und was in den nächsten Tagen und Wochen bei Phoenix so passieren wird, hat er heute Morgen Frank Valentin heute im Interview verraten.