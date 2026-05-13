Phoenix im Playoff-Halbfinale

Phoenix Hagen steht in der nächsten Playoff Runde. Das Team gewinnt auch das dritte Spiel im Viertelfinale gegen Karlsruhe mit 79 zu 70.

Phoenix entscheidet die Serie damit klar mit 3 zu 0 für sich. In der ausverkauften Ischelandhalle tut sich Phoenix diesmal allerdings deutlich schwerer als zuletzt. Karlsruhe hält lange dagegen, bevor Phoenix das Spiel im letzten Viertel entscheidet.

Mit dem dritten Sieg in der Serie zieht Phoenix jetzt souverän in das Halbfinale der Playoffs ein.