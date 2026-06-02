Phoenix in der Bundesliga - und jetzt die Hallenfrage

Phoenix-Geschäftsführer Martin Schmidt macht jedoch deutlich, dass der Aufstieg nicht automatisch einen sofortigen Hallenneubau notwendig macht. Aus Sicht des Vereins besteht aktuell kein akuter Handlungsdruck, die Gespräche mit Hagens Oberbürgermeister Dennis Rehbein und Eintracht Hagen laufen jedoch gut.

Gleichzeitig gelten in der Basketball-Bundesliga klare Vorgaben für Spielstätten. Dazu gehören unter anderem Anforderungen an Infrastruktur, Medienbereiche und die Zuschauerkapazität. Diese Voraussetzungen werden von der Ischelandhalle erfüllt, so dass Phoenix Hagen die Lizenz mit der Halle von der BBL erhalten hat.

Für Schmidt geht die Diskussion aber weit über den Sport hinaus. Eine moderne Veranstaltungshalle könnte seiner Ansicht nach nicht nur dem Basketball zugutekommen, sondern auch neue Möglichkeiten für Konzerte, Veranstaltungen und andere Großevents schaffen. Damit hätte ein möglicher Neubau Bedeutung für die gesamte Stadt Hagen.

Wie es in den kommenden Monaten weitergeht, bleibt abzuwarten, der Bundesliga-Aufstieg von Phoenix Hagen sorgt jedenfalls dafür, dass das Thema wieder stärker in den Fokus rückt.



