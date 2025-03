Piastri rast in Shanghai erstmals auf Pole Position

Shanghai (dpa) - Oscar Piastri hat sich erstmals in seiner Formel-1-Karriere die Pole Position für einen Grand Prix gesichert. Der 23-jährige Australier raste mit der schnellsten Zeit in 1:30,641 Minuten auf den ersten Startplatz für den Großen Preis von China. Er startet am Sonntag (8.00 Uhr/Sky und RTL) in Shanghai von ganz vorn in den zweiten Saisonlauf. Der britische Mercedes-Pilot George Russell schaffte es überraschend auf Rang zwei. Der favorisierte WM-Spitzenreiter Lando Norris wurde im zweiten McLaren nur Dritter. Nico Hülkenberg steuerte seinen Sauber auf Platz zwölf.

Norris mit Mini-Vorsprung vor zweitem WM-Lauf

Wenige Stunden zuvor hatte Rekordweltmeister Lewis Hamilton im Sprint seinen ersten Sieg im Ferrari gefeiert. Der 40-jährige Brite setzte sich im ersten Kurzrennen des Jahres über 100 Kilometer souverän vor Piastri und Weltmeister Max Verstappen im Red Bull durch. WM-Spitzenreiter Norris patzte und wurde nur Achter.

Der McLaren-Pilot, der zum Auftakt in Australien gewonnen hatte, führt vor dem Hauptrennen mit zwei Punkten Vorsprung knapp vor Verstappen, der in der Qualifikation Vierter wurde. Im vergangenen Jahr hatte Verstappen den Großen Preis von China vor Norris gewonnen.