Pink muss Auftritt in Bern absagen: «Bin enttäuscht»

Bern (dpa) - Einen Tag vor dem Konzert hat US-Popsängerin Pink ihren am Mittwoch geplanten Tour-Auftritt in Bern abgesagt. «Nach Rücksprache mit meinem Arzt und nach Abwägung aller Möglichkeiten wurde mir empfohlen, die morgige Show nicht zu spielen», schrieb die 44-Jährige am Dienstagabend auf Instagram. Dazu postete sie ein Foto von sich in Schwarz-Weiß auf einer Bühne. Was genau ihr fehlt, ließ Pink offen. Sie entschuldigte sich bei ihren Fans: «Bin enttäuscht, dass wir absagen müssen.»

Auf ihrer «Summer Carnival»-Tournee wird Pink auch mehrfach in Deutschland auftreten. Im Juli sind Stadion-Konzerte in Leipzig (17.7.), Stuttgart (19.7.) und Mönchengladbach (21.7.) geplant. Nach ihrem Konzert in der Schweiz sind als nächste Stationen Kopenhagen (6.7) und Amsterdam (10.7 und 11.7) geplant.