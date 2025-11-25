Planet Hagen Mitte April

Im gesamten Stadtgebiet präsentieren Ateliers, Werkstätten und weitere kreative Orte ihre künstlerische Vielfalt. Im Fokus stehen Ausdrucksformen wie Malerei, Grafik, Fotografie, Skulptur, Design, Performance oder Medienkunst. Die Veranstaltung bietet die Gelegenheit, die Kunstschaffenden persönlich kennenzulernen und spannende Einblicke in Arbeitsprozesse zu erhalten. Bei „planet hagen“ können Interessierte gezielt ausgewählte Stationen ansteuern oder spontane Entdeckungstouren unternehmen. Das Kulturbüro der Stadt Hagen organisiert die Veranstaltung und ruft dazu auf, sich mit einem eigenen Atelier oder Ausstellungsort an der Veranstaltung zu beteiligen.

Termin: 18./19. April 2026