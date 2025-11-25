Planet Hagen Mitte April
Der Planet Hagen hat viele kreative Ecken. Darum geht es an einem Wochenende Mitte April nächsten Jahres. Für die Tage der Offenen Ateliers und Kreativen Orte werden noch Leute gesucht, die sich beteiligen. Für Planet Hagen öffnen Kunstschaffende ihre Räume und ermöglichen Besucherinnen und Besuchern, Kunst dort zu erleben, wo sie entsteht.
Im gesamten Stadtgebiet präsentieren Ateliers, Werkstätten und weitere kreative Orte ihre künstlerische Vielfalt. Im Fokus stehen Ausdrucksformen wie Malerei, Grafik, Fotografie, Skulptur, Design, Performance oder Medienkunst. Die Veranstaltung bietet die Gelegenheit, die Kunstschaffenden persönlich kennenzulernen und spannende Einblicke in Arbeitsprozesse zu erhalten. Bei „planet hagen“ können Interessierte gezielt ausgewählte Stationen ansteuern oder spontane Entdeckungstouren unternehmen. Das Kulturbüro der Stadt Hagen organisiert die Veranstaltung und ruft dazu auf, sich mit einem eigenen Atelier oder Ausstellungsort an der Veranstaltung zu beteiligen.
Termin: 18./19. April 2026