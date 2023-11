Platzbegehung: Saarbrücken gegen Bayern soll stattfinden

Saarbrücken (dpa) - Das von der Absage bedrohte DFB-Pokalspiel zwischen dem 1. FC Saarbrücken und FC Bayern München soll planmäßig stattfinden.

Dies teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Mittwochmorgen nach der Platzbegehung von Schiedsrichter Frank Willenborg mit. Vertreter der Stadt als Eigentümer des Stadions, des Deutschen Fußball-Bundes und des Clubs hatten sich am Dienstag bei einer Begehung vom Zustand des Spielfeldes ein Bild gemacht und ihrerseits bereits grünes Licht für den Anpfiff am Mittwochabend (20.45 Uhr/ARD und Sky) gegeben.

Nach starken Regenfällen war das Meisterschaftsspiel der Saarländer am vergangenen Sonntag gegen die SG Dynamo Dresden in der Halbzeitpause abgebrochen worden. Der DFB wies darauf hin, dass eine kurzfristige Absage der Pokalpartie nur noch möglich sei, falls es am Mittwoch entgegen der Wetterprognose zu Unwettern oder weiteren starken Regenfällen kommt. Der FC Bayern trat am Mittwochmorgen planmäßig die Anreise ins Saarland an.

Für den Rekordpokalsieger aus München wäre eine Absage oder Verschiebung angesichts des dichten Programms in Bundesliga und Champions League nicht unproblematisch gewesen. Eine räumliche Verlegung der Begegnung in ein anderes Stadion kam so kurzfristig nicht infrage.